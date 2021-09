Azione scende in campo a Manfredonia con Tommaso Rinaldi: il consulente finanziario è il quinto candidato sindaco

Sale a cinque il numero dei candidati sindaco a Manfredonia: dopo Gianni Rotice per Forza Italia, Maria Teresa Valente per la civica 'Con' di Emiliano, Giulia Fresca per Manfredonia Nuova e Agiamo, Azione punta sul consulente finanziario Tommaso Rinaldi, che attraverso una nota stampa ha spiegato le ragioni della sua discesa in campo: "Dieci mesi fa, alcuni amici mi chiesero di dare il mio contributo attivo per la rinascita di Manfredonia, attraverso la costituzione di un nuovo partito: Azione Manfredonia. Fino a quel momento, mi ero sempre tenuto lontano dalla politica attiva, perché ho sempre temuto che un coinvolgimento personale potesse nuocere alla mia carriera professionale. Questa volta, però, era diverso: la mia città si trovava (e si trova) in una situazione di profonda prostrazione e non mi sembrava corretto girare la testa dall’altra parte; il senso civico ha prevalso sulla razionalità ma, per aderire, ho preteso che fossero rispettate alcune condizioni tra gli iscritti e/o futuri potenziali candidati: nessun precedente incarico amministrativo di responsabilità; competenza e rispettabilità nelle singole professioni svolte.

E fu così che, dal primo momento, uscimmo con le nostre facce ed intraprendemmo il nostro percorso, fatto di intense giornate di studio ed approfondimento, attraverso specifici tavoli tematici che ricalcavano i settori in cui è suddivisa la nostra pubblica amministrazione: dal bilancio alle attività produttive, passando per i servizi sociali, l’urbanistica, i lavori pubblici, la cultura, il turismo e, in modo specifico, la legalità.

Oggi, nel tirare le somme di questo importante lavoro, gli amici con cui abbiamo affrontato questo lungo cammino mi hanno chiesto di rappresentare il nostro partito in qualità di candidato Sindaco.

Accetto con entusiasmo questa difficilissima sfida, sapendo di avere al mio fianco un gruppo di donne, di uomini e di giovanissimi di specchiata competenza, solarità, genuinità e generosità e che hanno mostrato il desiderio di mettere a disposizione della nostra Manfredonia il loro saper fare.

Un altro modo di fare politica è certamente possibile; ora toccherà a voi, concittadine e concittadini, dimostrare di voler veramente cambiare pagina ed a noi di attuare concretamente questo cambiamento, per il bene della nostra amata città.

Riecheggiano nella mia mente le parole da poco pronunciate da Padre Franco Moscone: "Manfredonia, ti prego: non fallire, perché difficilmente ti sarà data una seconda possibilità".

La candidatura verrà presentata martedì 28 settembre nel chiostro del Comune a Palazzo San Domenico: "Questa volta scegliete il meglio: coerenza, credibilità e affidabilità, perchè Manfredonia è più forte di chi la vuole debole"