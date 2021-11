"Evviva! Forza Manfredonia". Berlusconi chiama il neo sindaco Rotice e Gatta. "Fate sentire ai cittadini che c'è stato un cambiamento forte"

"Complimenti, complimenti, complimenti, evviva, evviva, evviva". A esultare è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha chiamato il neoeletto sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, all'ascolto assieme al consigliere regionale azzurro Giandiego Gatta.

"È una vittoria storica: dopo oltre 25 anni siete riusciti ad espugnare una roccaforte della sinistra, e Forza Italia è stata assoluta protagonista di questa vittoria come primo partito della città - ha detto il fondatore del partito - Ho visto che Fratelli d'Italia non ha superato il 3%, la Lega non ha nemmeno presentato la lista. Quindi è stata veramente una vittoria con Forza Italia protagonista, e la vostra è una città importante. Un grande merito va ai nostri candidati. È stata decisiva la scelta di candidare l'ex presidente di Confindustria Foggia. Il nostro consigliere regionale Giandiego Gatta ha avuto un ruolo importante e credo che sia un risultato straordinario. Adesso, da responsabili dell'amministrazione della città, dovrete intervenire con delle decisioni che facciano sentire ai vostri cittadini che c'è stato davvero, dalla gestione della sinistra alla gestione liberale del centrodestra, un cambiamento forte e immediatamente percepibile".

La telefonata si è conclusa con un vigoroso "forza Manfredonia!".