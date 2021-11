Il farmacista Sergio Cialdella di Senso Civico è il nuovo assessore alle Attività Produttive di Cerignola

Ieri sera il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, ha firmato il decreto di nomina del neo assessore alle Attività Produttive, il farmacista di 36 anni Sergio Cialdella in quota Senso Civico, chiudendo, di fatto, la composizione della squadra di governo cittadino. Al neo assessore sono state affidate anche le deleghe allo sviluppo economico, industria, artigianato, commercio e agricoltura, promozione agroindustriale, economia circolare, formazione, politiche attive del lavoro.

Il magistrato impension e neo primo cittadino ha spiegato come il movimento che in provincia fa capo a Luigi Giorgione, sia arrivato alla nomina del neo assessore. “Come è noto, Senso Civico aveva chiesto ed ottenuto maggiore tempo per formulare un nominativo utile a rappresentare il movimento all’interno della nostra giunta comunale. Al termine delle scadenze, in Senso Civico non è stato possibile giungere ad una sintesi, ma sono stati tre i nominativi – compreso quello di Ciadella - emersi durante i venti giorni di interlocuzione con tutte le anime del partito. Le troppe questioni aperte nel mondo delle attività produttive, e la grave crisi olivicola in corso, non consentono all’amministrazione comunale di attendere oltre”

Cialdella occuperà un ruolo strategico anche in previsione dell'arrivo dei fondi del Pnrr: "A lui va il mio pieno sostegno e un augurio di buon lavoro. Abbiamo dato alla luce una giunta giovane e competente, che saprà riscattare una nuova generazione diventata ormai classe dirigente di questa città” ha conculso il sindaco di Cerignola