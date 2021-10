In provincia di Foggia la carica dei 1033 aspiranti consiglieri e 37 candidati a sindaco

Tutti i numeri delle elezioni amministrative 2021 in Capitanata. Si vota in 13 comuni. Sono 113.166 gli elettori chiamati alle urne

Urne aperte oggi, domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23, e domani lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 13, in 13 comuni della provincia di Foggia: Alberona, Ascoli Satriano, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Cerignola, Lesina, Panni, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Sant'Agata di Puglia, Vieste e Zapponeta.

Sono 113.166 gli elettori chiamati alle urne e 132 le sezioni aperte. Sono solo due i comuni superiori ai 15mila abitanti, Cerignola e San Nicandro Garganico, dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Sono sei i comuni al rinnovo per motivi diversi dalla scadenza naturale, attualmente commissariati: Celenza Valfortore, Cerignola, Lesina, Panni, San Nicandro Garganico e Sant'Agata di Puglia.

In Puglia sono 54 i comuni al voto (nessun capoluogo), 13 i comuni superiori a 15mila abitanti, 7 i comuni al rinnovo per motivi diversi dalla scadenza naturale e 2 i comuni sciolti al rinnovo per scadenza naturale. In tutto sono 570.648 gli elettori (64.497 sono gli elettori residenti all'estero) chiamati al voto.

Sono complessivamente 37 i candidati alla carica di sindaco in Capitanata e 1033 (di cui 534 a Cerignola e 190 a San Nicandro Garganico) i candidati alla carica di consigliere comunale (616 uomini e 417 donne).