Bonito presenta la sua squadra di Governo: in Giunta entra Cicolella, Dibisceglia è la vice. Nessun assessore dell'area di Sgarro

Questa mattina il nuovo sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha presentato la nuova Giunta, "una squadra giovane, di alto profilo, capace di tenere dentro il giusto mix tra innovazione ed esperienza, espressione del nuovo centrosinistra che guarda al futuro". Non c'è nessuno dell'area di Tommaso Sgarro, che ha chiusto anche la partita della presidenza del Consiglio comunale. L'ex candidato sindaco al ballottaggio aveva sostenuto Bonito. Il vicesindaco al PD: è Maria Dibisceglia, la candidata più votata della coalizione a sostegno di Bonito con 417 preferenze.

Fa il suo ingresso Teresa Cicolella, la prima dei non eletti del PD in Regione Puglia, che ha sfiorato per un soffio e che potrebbe riagguantare in extremis il 30 novembre, quando verrà discusso il suo ricorso. La neo assessora alla Sicurezza, ormai ripone solo flebili speranze. Il Tar dovrebbe sconfessare, in pratica, il Consiglio di Stato che si è già espresso due mesi fa su un caso identico.

Nel frattempo il neo sindaco ha fatto sapere che vi saranno ulteriori interlocuzioni con le forze politiche per allargare ancora, eventualmente, la compagine di governo. "Questa mattina riunirò la giunta per la prima volta per deliberare la partecipazione ai bandi per l'edilizia sportiva (2 milioni di euro per le strutture comunali) e per l'ambiente (1 milione di euro per la realizzazione di isole ecologiche automatizzate)" ha sottolineato il magistrato in pensione.

Bonito ha aggiunto: "Siamo subito operativi per rimettere in piedi una città gestita negli ultimi anni in maniera dissennata. Lo stato delle casse comunali, come riferito dagli uffici preposti, ci preoccupa ma non ci impedirà di sviluppare la nostra idea della Cerignola del futuro. Davanti a noi avremo cinque anni ricchi di impegni e prospettive che sapremo rendere rosee per la nostra città. Ringrazio i miei assessori per l'impegno e per l'entusiasmo fino ad ora dimostrato, convinto come sono che la nostra squadra saprà essere all'altezza delle sfide che questi tempi ci pongono: lo sviluppo della città sotto ogni aspetto e le risorse del PNRR saranno le linee guida da seguire nel segno della legalità e della trasparenza"

La nuova giunta comunale di Cerignola

Maria Dibisceglia. vicesindaco e assessore al welfare, politiche del benessere e inclusione sociale, contrasto alla povertà e alle fragilità, politiche abitative, Piano sociale di zona e presidenza coordinamento istituzionale dell’ambito territoriale di Cerignola.

Teresa Cicolella. Sicurezza e Polizia Urbana, legalità democratica, lotta alle mafie e caporalato, trasparenza, Protezione Civile e toponomastica, Trasporti, viabilità, Manutenzione stradale e Smart city.

Rossella Bruno. Politiche educative, diritto allo studio, politiche della cultura, sviluppo del turismo e dell’impresa turistica, sport e politiche giovanili, impiantistica sportiva e partecipazione.

Olga Speranza. Attuazione del programma, fondi UE, raccordo con altri enti locali e relazioni istituzionali, pari opportunità.

Pietro Gianfriddo. Bilancio, programmazione

Mario Liscio. Assessore allo sviluppo e rigenerazione urbana, lavori pubblici, manutenzione, ambiente e verde, ciclo dei rifiuti, transizione ecologica, vigilanza ambientale, rischio industriale, decoro urbano e pulizia della città, educazione ambientale.