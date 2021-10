Vocale presenta la nuova Giunta comunale di San Nicandro Garganico: tre assessori al Pd, uno al M5S. Il presidente alla lista del sindaco

A seguito della proclamazione degli eletti nel nuovo Consiglio comunale di San Nicandro Garganico da parte dell’ugficio centrale, il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale ha reso noto che nei giorni scorsi è stato raggiunto l’accordo tra le forze politiche della maggioranza per la composizione della nuova giunta comunale. “Abbiamo detto in campagna elettorale che avremmo riportato la politica a palazzo di città – ha dichiarato Vocale – ed è per questo che ho dato spazio al senso di responsabilità dei partiti e delle liste della coalizione e mi sono affidato alle loro indicazioni, come la politica impone. L’accordo – conclude Vocale con soddisfazione – è stato raggiunto in tempi brevi, con tre incontri di consultazione con le forze politiche e dopo due settimane dal mio insediamento”.

Sarà dunque questa la composizione della nuova giunta: tre assessori saranno espressione del Partito Democratico, che ha indicato Gianpaolo D’Antuono, Arcangela Tardio e Mario D’Ambrosio; un assessore del Movimento 5 Stelle, che ha indicato Daniela Carbonella; un assessore della lista civica Forza San Nicandro, che ha indicato Giovanni Villani. La lista civica Rinascita Sannicandrese, che esprime anche il sindaco, ha proposto alla maggioranza il nome di Diego Di Leo per la presidenza del Consiglio comunale, la cui elezione avverrà nella prima assise.

Il consiglio di insediamento potrebbe tenersi il prossimo 3 novembre: a conclusione dei lavori saranno rese note le deleghe assegnate ai singoli assessori, già stabilite negli accordi politici. La nuova giunta, invece, sarà ufficialmente costituita all’atto della firma delle deleghe da parte dei nominati.

Essendo i tre assessori del PD eletti consiglieri comunali, per incompatibilità di cariche stabilita dalla legge dovranno dimettersi dal consiglio comunale al momento dell’accettazione delle deleghe. Subentreranno al loro posto, in qualità di consiglieri comunali, Vincenzo Giagnorio, Grazia Pia Pallante e Michele Iannone.