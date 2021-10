Prima volta di una donna alla presidenza del Consiglio comunale di San Marco in Lamis. Merla presenta la Giunta: "Forte e competente"

Il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla ha firmato il decreto di nomina degli assessori. "Dare una squadra di governo forte, stabile e competente: questo il nostro obiettivo per non deludere la città, per non deludere tutti voi cari concittadini che ancora una volta avete riposto in noi la vostra fiducia. Fiducia che onoreremo ogni giorno con il lavoro duro, intenso, determinato per la nostra comunità, per la nostra città. Siamo al vostro servizio, siamo a lavoro per voi. Ringrazio il gruppo consiliare per l’instancabile supporto che sono certo non farà mai mancare in questi anni che ci attendono. Ringrazio la nuova Giunta a cui va il mio più grande augurio di buon lavoro. Ringrazio infine, tutti voi, cari concittadini: saremo sempre dalla vostra parte, saremo sempre dalla parte della nostra amata San Marco. La squadra non è solo la Giunta e il gruppo consiliare, la squadra siete anche voi cittadini, tutti noi: con le vostre segnalazioni, con le vostre proposte, con il dialogo e il confronto. Palazzo Badiale è casa vostra. Buon lavoro a tutti noi"

Nel Consiglio comunale d'insediamento che si è svolto ieri 25 ottobre 2021, con 16 voti favorevoli e una scheda bianca, il Consiglio comuinale ha eletto Annalisa Sassano, ex assessore al Contenzioso, nuovo presidente della massima assise. E' la prima volta di una donna nella città dei due Conventi.

Il vice di Michele Merla sarà il più suffragato, 1014 preferenze, Angelo Ianzano. A lui sono andate le Politiche Attività e Servizi Sociali e lo Sport. Caterina Ferro riconferamata ssessore ma alla Programmazione economico-finanziaria, contabilità, controlli - Entrate patrimoniali e tributarie - Attività produttive e commercio. L'ex consigliere comunale con delega alla Cultura, Meriligia Nardella, entra in Giunta con le deleghe alla Pianificazione integrata di attività e organizzazione, Qualità e trasparenza dell’attività amministrativa, Partecipazione civica e Polizia locale. Sacha Mauro De Giovanni è il nuovo assessore all'Ambiente e Politiche energetiche, Agricoltura e foreste, Demanio Patrimonio Usi civici e Turismo e servizi culturali. L'assessore esterno è l'ex consigliere comunale di minoranza della prima consiliatura Merla, l'ing. Nicola Potenza: a lui sono andate la 'Pianificazione strategica e sostenibile, Pnrr, i Lavori pubblici e servizi connessi, l'Urbanistica e tutela del Territorio.