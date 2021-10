Nicola Gatta l'imbattibile: è sindaco di Candela per la terza volta consecutiva

Per la terza volta consecutiva in 10 anni Nicola Gatta viene eletto sindaco di Candela. Batte il suo avversario, già due volte primo cittadino della città dei fiori e del Natale, Savino Santarella. "Esprimo viva soddisfazione per la rielezione dell’amico Nicola Gatta a sindaco di Candela, col sostegno di Azione. Esprimo anche piena soddisfazione per l’elezione del candidato di Azione Giuseppe De Vitto, il quale, essendo risultato il più suffragato, probabilmente ricoprirà la carica di Vicesindaco”. Lo ha dichiarato l’on. Nunzio Angiola, deputato di Azione, il partito dell’ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda".