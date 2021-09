Tutto in una domenica: il 7 novembre a Manfredonia si deciderà la guida del comune sciolto per infiltrazioni mafiose

C'è la data del ritorno alle urne per alcuni dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose tra cui Manfredonia. Nella città sipontina si voterà domenica 7 novembre mentre l'eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 21 dello stesso mese

Il decreto delle elezioni autunalli è stato adottato poco fa dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Oltre a Manfredonia, in quella data si voterà anche a Ortadi Atella (Caserta), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli in provincia di Reggio Calabria.