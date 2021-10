Leonardo De Matthaeis vince la sfida tutta in famiglia: batte la nuora ed è di nuovo sindaco di Alberona

Com'era nelle previsioni, 'L'Alberona Ti amo' vince in scioltezza la sfida tutta in famiglia contro 'Insieme'. Leonardo De Matthaeis si riconferma sindaco battendo la lista civetta guidata da sua nuora Berenice Cilenti. "Nel giorno della ricorrenza di San Francesco, Patrono d'Italia, giuro di essere tuo fedele e umile servitore per i prossimi cinque anni. Grazie Alberona". (leggi qui).