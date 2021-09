A Manfredonia il PD punta su Gaetano Prencipe, già sindaco della città dal 1995 al 2000

La sua candidatura a sindaco verrà presentata nel corso di una conferenza stampa convocata lunedì 20 settembre, alle ore 16 in presso il Luc, in Lungomare Sauro, 37 a Manfredonia

È Gaetano Prencipe il candidato sindaco del fronte largo progressista e democratico a trazione PD che si va costruendo "per affrontare e vincere la campagna elettorale a Manfredonia". E' il quarto candidato sindaco che nella finestra elettorale di novembre se la vedrà con l'ex presidente di Confindustria Foggia Gianni Rotice, l'ing. Giulia Fresca per Agiamo e Manfredonia Nuova e Maria Teresa Valente per Con, il movimento civico di Michele Emiliano.

Prencipe ha ricoperto la carica di sindaco dal 1995 al 2000. L'avvocato, si legge in una nota del Partito Democratico, "è attivamente impegnato sui fronti sociale e culturale" ed "è pronto a mettere a disposizione dei cittadini competenza e coerenza positivamente segnati dall'impegno ad affermare i valori della legalità, dell'efficienza amministrativa e del rilancio occupazionale ed economico. Anche contando sul sostegno e l'apporto di liste di candidati al Consiglio comunale radicalmente rinnovate rispetto all'ultimo decennio".

