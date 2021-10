Bonito, il nuovo sindaco di Cerignola rinuncia all'indennità di 200mila euro in cinque anni: "E' il minimo che possa fare"

Il neo sindaco di Cerignola Francesco Bonito nella giornata di ieri ha comunicato agli uffici competenti del Comune di voler rinunicare all'indennità da sindaco, che per un comune come quello di Cerignola si aggira intorno alle 50mila euro lorde all'anno, per un risparmio di spesa previsto di 200mila euro in cinque anni: “Il mio impegno per Cerignola sarà totalmente gratuito per tutta la durata del mandato: è il minimo che io possa fare”

Il primo cittadino, vittorioso al ballottaggio di domenica e lunedì scorsi contro l'ex sindaco Franco Metta - che da ieri si è autoproclamato "sindaco ombra" e ha anticipato la costituzione di un movimento politico - aveva assunto l'impegno in campagna elettorale: "Il impegno per la città sarà gratuito per l’intera durata del mandato", perché, spiega, "ho servito lo Stato durante la mia vita e ora intendo servire totalmente la mia città. Insieme ai tecnici del Comune stiamo valutando come impegnare quelle somme risparmiate, in modo tale da rimetterle subito a disposizione della comunità. Non si tratta soltanto di una promessa elettorale, ma di un convincimento in cui credo fermamente e di una restituzione, pur simbolica, ad una città che mi ha dato tanto e che amo fortemente” spiega.

Colpito dal calore e dall’affetto dei dipendenti comunali, "ci aspettano anni pieni di impegni e di sfide che dobbiamo superare con abnegazione, costanza e scrupolosità" sottolinea il magistrato in pensione e già parlamentare della Repubblica. "C’è entusiasmo per questa avventura e c’è voglia di non deludere Cerignola, che ora può tornare finalmente ad essere orgogliosa della propria storia”, aggiunge

Ieri il sindaco ha incontrato dirigenti del settore economico e finanziario e del settore urbanistico per una ricognizione sullo stato dell’arte e sulle progettualità da avviare a stretto giro. “Ci siamo messi subito al lavoro perché questa città, per i motivi che tristemente conosciamo, ha atteso per troppo tempo un ritorno alla normalità: dimostreremo che si può fare tanto senza macchie, senza ombre e con l’orgoglio di essere cerignolani" conclude Bonito.