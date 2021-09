Emiliano pro Draghi gongola per le "piazze strapiene" di Conte: "Ho avuto ragione anche questa volta"

"Il Movimento 5 Stelle grazie a Giuseppe Conte sta crescendo moltissimo: ho visto piazze strapiene. Ho avuto ragione anche questa volta". Gongola il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per averci visto lungo sull'alleanza giallorossa.

Interrogato sulle coalizioni sempre più liquide, specie nei piccoli comuni, e sul ruolo dei partiti, il governatore, a Foggia per un incontro dibattito sulla ripartenza del Sud organizzato dal Rotary Club Foggia con la partecipazione del suo omologo siciliano Nello Musumeci, ammette che dei partiti è "rimasto poco": "Il Pd resiste, forse Fratelli d'Italia che ha una tradizione di partito un po' più rigida, Forza Italia è un partito del leader, però devo dire che sul territorio l'organizzazione è difficile per tutti". Fanno eccezione i grillini, ora capitanati da Conte, e quasi se ne compiace.

Le elezioni comunali, per lui, rappresentano "un termometro molto importante": "Bisognerà che l'Italia organizzi il futuro, perché la cosa più importante che abbiamo da fare in questo frangente è l'elezione del presidente della Repubblica e utilizzare bene i soldi del Recovery, perché poi in un lampo si va alle altre elezioni del 2023 nelle quali bisogna, secondo me, trovare una formula per sostenere la presidenza del Consiglio Draghi in tutti i modi possibili, e chiaramente non è semplice, perché il nostro sistema elettorale non è detto che dia una maggioranza chiara all'uno o all'altro dei due poli".

Prova a non sbilanciarsi troppo sulla partita di Manfredonia, dove 'Con Emiliano'' viaggia da solo con Maria Teresa Valente candidata sindaco, sfilato dal centrosinistra coagulato attorno a Gaetano Prencipe, poi si pronuncia: "Stanno facendo il ballottaggio, sostanzialmente, perché a Manfredonia si va al ballottaggio sicuro, e devo dire che la norma del ballottaggio è molto utile proprio per questo motivo. Al primo turno si va in questa maniera per misurare il peso di ciascuno e poi si andrà sicuramente tutti insieme al ballottaggio, su questo non bisogna avere dubbi".