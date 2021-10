A Cerignola non tornano i conti: mancano all'appello due sezioni, pacchi trasferiti al Comune

I conti non tornano in due sezioni di Cerignola. L'ultimo dato sugli scrutini è fermo da ore a 48 sezioni su 50. Sotto l'elaborazione a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, sulla piattaforma Eligendo, è comparso un messaggio: "Gli atti della sezione mancante del Comune di Cerignola sono stati inviati all'ufficio centrale per il completamento delle operazioni".

Pare ci siano problemi con il 'totale' che non coinciderebbe con le preferenze. I presidenti delle rispettive sezioni avrebbero rinunciato e consegnato tutto al Comune. In una delle due sezioni ci sarebbero state anche delle tensioni. Sarebbe stato riscontrato, inoltre, il caso di un elettore che avrebbe votato due volte. Il condizionale è d'obbligo perché al momento non si conoscono con esattezza le motivazioni ostative alla conclusione delle operazioni.

Bisognerà attendere il riconteggio, sotto l'egida, questa volta, della Commissione. Fortuna che il risultato non era in bilico, perché a più di 24 ore dalla chiusura dei seggi non è ancora dato conoscere i numeri definitivi.