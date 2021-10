Cerignola al voto: al ballottaggio i candidati sindaco Metta e Bonito, urne aperte dalle 7

Cerignola torna alle urne per decidere chi sarà il prossimo sindaco della città, dopo il lungo commissariamento derivante dallo scigliomento del Comune per infiltrazioni mafiose.

Oggi e domani, gli oltre 46mila elettori raggiungeranno le 50 sezioni di voto allestite in città: al ballottaggio, il magistrato in pensione ed ex parlamentare della Repubblica, Francesco Bonito (sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, da Senso Civico, Con Emiliano), e l'ex sindaco e avvocato penalista Franco Metta.

Al primo turno, Tommaso Sgarro - sostenuto da Azione di Calenda e da altre quattro civiche - non è riuscito ad andare al ballottaggio per qualche centinaia di voti. Staccato di gran lunga l'ex sindaco Antonio Giannatempo. La coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Udc si ferma al primo turno piazzandosi quarta. Buono il risultato di Francesco De Cosmo. Non pervenuti Francesco Di Santo e Gerardo Bevilacqua (ultimo il Ribellione).

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 17 ottobre e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 18. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.