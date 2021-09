A San Nicandro è sfida tra 40enni: Matteo Vocale cerca la fascia tricolore, vogliono fare il sindaco anche Marinacci Junior e Antonio Berardi

Dopo Cerignola e insieme a San Marco in Lamis, quella di San Nicandro Garganico si preannuncia la sfida più avvincente della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre prossimi, dove è previsto un eventuale turno di ballottaggio nel caso in cui nessuna delle tre coalizioni non dovesse superare il 50% delle preferenze.

Vincenzo Marinacci, Matteo Vocale e Antonio Berardi sono i tre candidati sindaco che il 3 e 4 ottobre prossimi proveranno a conquistare la fascia tricolore indossata dall'ex primo cittadino Costantino Ciavarella, deceduto per Covid a gennaio.

13 liste e 192 candidati: cinque per 70 aspiranti consiglieri comunali per Vincenzo Marinacci, 64 e quattro liste per Matteo Vocale, 58 e quattro liste per Antonio Berardi.

Anche in questa tornata elettorale è ammesso il voto disgiunto e la doppia preferenze, purchè siano della stessa lista e, rispettivamente, un uomo o una donna.

Dopo al rinuncia per incandidabilità di Nicandro Marinacci, a capo della coalizione di centrodestra ci prova il figlio Vincenzo, il più giovane dei tre contendenti con i suoi 38 anni.

Dentro tanti big della politica ed ex assessori e consiglieri comunali di varie legislature: a partire dall'ex vice di Ciavarella e sindaco facente funzioni Cataluddi fino a Giuseppe Pertosa e Valentino Altieri, esponenti di giunte passate. Con Marinacci scendono in campo anche l'ex assessore Gaggiano, il consigliere provinciale dell'Udc Antonio Zuccaro e il presidente del Consiglio uscente Loris De Luca.

Ha preso un'altra strada l'ex assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Ciavarella fuoriuscito dalla Lega, Antonio Berardi. Il candidato sindaco 42enne, sostenuto dal movimento poltico 'Sud in Testa' di Caroppo e dal sindaco di Apricena Antonio Potenza, se la dovrà vedere anche con Matteo Vocale, sostenuto dai fuoriusciti di Forza Italia, dalla sinistra, dai civici, dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle.

Nelle sue liste figurano Giovanni Villani, ex vicesindaco dei governi cittadini Ciavarella e Gualano, l'ex consigliere comunale e assessore con Nicandro Marinacci, Peppino Ritoli.

E ancora, Nino Gambuto ex assessore con Costantino Squeo, il consigliere comunale uscente ed ex candidato sindaco Mario D’Ambrosio e Gianpaolo D’Antuono capogruppo uscente del PD.



Candidato sindaco Matteo Vocale

PARTITO DEMOCRATICO

Costanzo D’Amaro – 27.05.1966 Mario D’Ambrosio – 21.02.1966 Gianpaolo D’Antuono – 04.04.1986 Vincenzo Giagnorio – 23.12.1978 Maria Concetta D’Agruma – 15.10.2000 Giovanni Di Lella – 25.02.1967 Angelo Giordano – 18.02.1983 Michele Iannone – 04.03.1977 Sara Leone – 28.03.1984 Maria Cristina Manduzio – 26.02.1987 Lucia Montemitro – 03.09.1977 Grazia Pia Pallante – 20.11.1996 Celestina Russo – 05.05.1983 Arcangela Tardio – 17-04.1971 Agostino Giacomo Mario Pio Trombetta – 19.01.1959 Matteo Zaccagnino – 24.10.2001

MOVIMENTO 5 STELLE

Nicola Corso – 22.01.1967 Lucia Veneranda Di Lella – 22.10.1981 Michele Accadia – 29.08.1981 Costanza Lombardi – 15.05.1967 Giovanni Peticchio – 02.05.1986 Daniela Carbonella – 03.03.1982 Leonardo Nardella – 19.01.1983 Maria Cristina Bonfitto – 09.03.1983 Giuseppe Voto – 19.09.1983 Giovanna De Cato - 19.09.1983 Stefano Manduzio – 19.06.1999 Annarita Manduzio – 19.04.1984 Leonardo Fusillo – 20.10.1970 Angelo Soccio – 25.04.1977 Leonardo Ianno – 06.01.1979 Antonio Giagnorio – 23.07.1979

RINASCITA SANNICANDRESE

Rosa Carbonella – 23.09.1957 Giuseppe Ciavarella – 13.07.1967 Antonio Romeo Degiorgio – 11.04.1976 Diego Nazario Di Leo – 16.07.1989 Leonardo Manduzio - 24.02.1974 Costanzo Pazienza – 15.12.1962 Emanuele Pettellino – 25.09.1987 Antonio (detto Nino) Gambuto – 02.06.1955 Nazario Penna – 10.10.1973 Angela Russo – 27.12.1990 Francesco Paolo Russo – 22.11.1993 Angela Santucci – 23.01.1975 Tommaso Sticozzi – 07.12.1972 Katia Stuccilli – 25.06.1978 Rosa Anna Vinci – 28.07.1951 Adelaide Vocino -12.09.1988



FORZA SAN NICANDRO

Costantino Fabrizio Tancredi – 06.08.1972 Incoronata Ciavarella – 01.06.1989 Sonia Corso – 31.05.1989 Maria Grazia Carmela D’Argento – 23.09.1982 Michele D’Emma – 29.11.1996 Rosanna Di Giglio – 02.02.1967 Lea Carmela Galasso – 15.07.1969 Angela Giraldi – 25.10.1986 Nicola Grifa – 11.02.1967 Maria Grazia Marrocchella – 03.10.1990 Maria Montemitro – 13.05.1972 Giuseppe Ritoli – 12.12.1956 Antonio Soccio – 30.04.1956 Costantina Solimando – 23.09.1974 Antonio Tenace – 02.04.1952 Giovanni Villani – 09.10.1955



Candidato sindaco Antonio Berardi

AZIONE

Giuseppe Manduzio – 09.04.1955 Barbara Nardella – 07.12.1977 Franco Gabriele - 01.10.1969 Matteo Manduzio – 14.01.1984 Vincenzo Palmieri – 08.08.1958 Filomena Bortone – 15.05.1967 Sandro Scarcia – 28.01.1994 Giovanni Mascolo – 10.13.1976 Matteo De Pilla – 12.10.1949 Maria Pezzuto – 04.01.1972 Lucia Ricci – 14.05.1976 Sonia DI Carlo – 14.09.1994



IO C'ENTRO

Michele Santucci – 29.08.1966 Maria D’Emma – 15.12.1994 Laura Grifa – 28.06.1998 Nicola Vocale – 20.11.1978 Michele Tantaro – 06.08.1988 Carmine Speradio – 14.08.1999 Marcella Tancredi – 12.04.1980 Filomena Giovanditto – 07.11.2002 Ciro Vocino – 25.11.1999 Antonio Melchionda 18.02.2000 Leonardo Mele – 22.08.2003 Sharon Bellantuono – 19.06.2001 Antonietta Pontonio – 08.01.1973 Nicole Bellantuono – 20.11.1996 Romeo Velotti 05.02.1981



SUD IN TESTA

Giuseppe Biscotti – 20.12.1984 Giuseppe Bronda – 31.10.1961 Nazario Vitale – 29.01.1955 Vincenzo Fortarezza – 26.05.1957 Luca Tommaso Maruzzi – 15.05.1977 Francesco De Rosa – 31.03.1970 Concetta Flena – 01.08.1980 Matteo Cendamo – 05.01.1980 Maria Antonella Perta – 08.09.1989 Emanuela Panzone – 01.08.1996 Lucia Stefania – 26.05.1985 Mario Antonio Vocale – 07.05.1988 Andrea Del Bianco – 25.06.1989 Miriam Mascolo – 04.01.1981 Francesco Ferrazzano – 12.05.1987

UNITI NOI

Luigi (detto Gino) Carnevale – 22.06.1973 Michele Giagnorio – 10.09.1982 Antonio Grana – 17.08.1966 Alessio Michele Placentino – 22.01.1997 Concetta Antonia D’Andrea – 13.05.1988 Luca D’Aloiso – 07.02.1982 Matteo Rosa – 01.02.1964 Claudio Martucci – 09.11.1981 Concetta Arasi – 12.07.1982 Francesco dott. Scanzano – 24.05.1964 Vincenzo Di Leo – 26.11.1964 Aurora Ferrandino – 20.01.1998 Elena Tiscia – 27.07.1983 Angelo Voto – 03.01.1976 Anna Maria Antonietta Santamaria – 05.08.1967 Leonarda Fatone – 24.01.1972



Candidato sindaco Vincenzo Marinacci

FORZA ITALIA

Valentino Altieri – 19.06.1956 Antonio Bux – 30.10.1995 Vincenzo Caruso – 10.02.1997 Carmela Antonietta Cataluddi – 28.11.1977 Costantina Ciavarella – 21.12.1965 Michele Donatacci – 22.10.1981 Giuseppe Giordano – 26.04.1966 Maria Libera Carmela Letizia – 15.07.1987 Raffaele Lombardi – 09.06.1992 Luciana Mastrolorito – 16.02.1989 Tommasina Quagliano – 25.12.1977 Angelo Santoro – 09.10.1985 Paolo Squeo - 12.07.1976 Costantino Stigliani - 03.10.1979 Lucia Perta – 21.10.1989



FRATELLI D'ITALIA

Leonardo Stefania – 08.08.1975 Roberto Augello – 23.07.1970 Maria Grazia Montemitro – 07.10.1989 Concetta Melchionda – 08.08.1969 Giovanna Ferrazzano – 29.09.1966 Carmela Di Lella – 31.12.1998 Antonio Rago – 30.05.2003 Costantino La Piscopia – 06.01.1954 Teresa Folla – 31.01.2002 Giovanna Soccio - 16.10.1980 Maria Antonietta Delli Calici – 17.05.1993 Giuseppe Squeo – 21.11.1997



NUOVO PSI-LA TORRE

Giuseppe Di Lella – 30.07.1983 Luigi Giagnorio – 11.09.1952 Adelmo Marrocchella 10.11.1952 Antonio Martino Michela Mele Luigi Penna Luigia Scanzano Sharon Senisi Angelo Serafini - 27.09.1978 Antonio Speradio Maria Pia Speradio Nicandro Vigilante Michele Vocino Costantina Vocino

PER MARINACCI

UDC

Antonio Zuccaro – 02.07.1975 Loris Pio De Luca – 22.04.1985 Michele Gaggiano – 03.04.1963 Giuseppe Pertosa – 23.02.1951 Antonio Carbonella – 10.06.1983 Anna Angela Accadia – 19.12.1975 Maria Simona Boscarino – 28.02.1995 Antonella Cendamo – 23.06.1981 Maria Carmela Ciccone – 15.01.1989 Pamela Carmela Di Lella – 14.07.1983 Silvana Di Lella – 18.08.1965 Leandra Frattollino – 24.04.2002 Celeste Grana – 21.06.1979 Ida Martino – 05.10.1989 Patrizia Zilletti – 08.11.1976 Michele Giagnorio – 12.02.1986