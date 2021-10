Manfredonia a una settimana dal voto: sfida a sei nel Golfo, sono 465 i candidati consiglieri

Ultima settimana di campagna elettorale a Manfredonia: in una sola giornata, il 7 novembre, con eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre, si svolgeranno le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose il cui scioglimento cadeva nel secondo semestre dell'anno. Nel Golfo, due donne e quattro uomini si contendono la fascia tricolore. Sono 465 in tutto i candidati alla carica di consigliere, distribuiti in 20 liste.

Maria Teresa Valente è sostenuta dalle liste Manfredonia Democratica e Con Manfredonia, 48 candidati alla carica di consigliere in tutto.

Sono 4 le liste collegate al candidato sindaco Raffaele Fatone: La Mia Città - Fatone Sindaco, Movimento 5 Stelle 2050, Città Protagonista, E885 Manfredonia Ri-nasce. Guida una carica di 95 aspiranti consiglieri (la lista E885 si è fermata a 23).

La coalizione capeggiata dal candidato sindaco Gaetano Prencipe è composta da 5 liste: Manfredonia Civica - Prencipe Sindaco composta da 20 candidati, Movimento e.s.t. (21 candidati), Progressisti dem Manfredonia con 24 nomi come Molo 21 Cambiamo Rotta e Progetto Popolare.

Sono 5 anche le liste della coalizione a sostegno di Gianni Rotice: Io voto Gianni Rotice sindaco (21 candidati), Forza Italia Berlusconi per Rotice (24 candidati consiglieri), Giorgia Meloni Fratelli d'Italia con 22 nominativi, Italia Unione di Centro (23 candidati) e Manfredonia 2121 Strada Facendo Rotice Sindaco (24 candidati consiglieri).

La candidata a sindaco Giulia Fresca è sostenuta da 3 liste e 72 candidati sono con lei: Sipontum Giulia Fresca Sindaco, Giulia Fresca Sindaco Agiamo Manfredonia e Manfredonia Nuova.

Tommaso Rinaldi è il candidato sindaco di Azione e si presenta con la sola lista a 23 del partito di Carlo Calenda.

Le liste sono state consegnate il 6 e 7 ottobre e ieri, come da disposizioni ministeriali, sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia.