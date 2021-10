Bonito può contare sull'appoggio di Tommaso Sgarro, il centrodestra non punta nemmeno su Metta

La Lega di Cerignola non dà indicazioni di voto ma il segretario provinciale Daniele Cusmai evidenzia la collocazione del partito saldamente nel perimetro del centrodestra e distante anni luce dai valori del centrosinistra.

Al primo turno, a sostegno del candidato sindaco Antonio Giannatempo, i salviniani hanno incassato appena 721 preferenze, pari al 3% dei consensi. Non è andata meglio a Forza Italia e all’Unione di Centro, dai quali, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi, non è arrivata alcuna indicazioni di voto.

Nonostante la sconfitta, è andata molto meglio ai Fratelli d’Italia. La lista ha incassato 1696 voti pari al 6,9%.

I meloniani mantengono le distanze tanto da Franco Metta quanto da Francesco Bonito: “Ribadiamo l'inconciliabilità etica con chi ha portato allo scioglimento dell'amministrazione per infiltrazioni mafiose e la distanza politica dalle sinistre”

"L'esito delle elezioni amministrative a Cerignola ci consegna un quadro certamente insoddisfacente, rispetto al quale avvieremo approfondita analisi per meglio radicare anche in questa realtà i valori e i principi del partito di Salvini fatti di buongoverno, pragmatismo, servizio al cittadino. Siamo concentrati su questo, pronti a profondere tutto l'impegno possibile. È per questo motivo che fuori dalle parti in contesa, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi, questa segreteria non darà alcuna indicazione di voto ai propri elettori, ai quali è chiarissima la collocazione della Lega saldamente nel perimetro del centrodestra e distante anni luce dai valori del centrosinistra" il commento del leghista Cusmai.

Farebbero gola al centrosinistra i 4851 voti della coalizione a sostegno di Tommaso Sgarro, compresi i 469 consensi ottenuti da Azione di Calenda.

Lo ricordiamo, 335 voti, l’1,3%, hanno interrotto il sogno di Sgarro di giocarsela al ballottaggio con Metta.

Francesco Bonito nel frattempo fa sapere di aver ricevuto “nella giornata di ieri da Tommaso Sgarro e dal suo gruppo il dettaglio di alcuni punti programmatici che condividiamo pienamente e che è nostra intenzione perseguire”

Il candidato sindaco espressione di Elena Gentile ha già fatto sapere che voterà il magistrato in pensione: "Se il rischio è Metta non si può non votare Francesco Bonito". Nessun apparentamento nel centrosinistra che si è presentato spaccato al primo turno, ma il candidato sindaco sostenuto dal Pd e dal M5S ha incassato l'appoggio di Tommaso Sgarro: "Avevo chiesto un confronto di politica «alta» e ho ricevuto ancora di più. Mi auguro che il confronto con Sgarro e i suoi sostenitori continui così, alto e libero. Mi auguro anzi che si intensifichi e possa generare sinergie e corresponsabilità nell’interesse comune della città”.