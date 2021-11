Fine del commissariamento, Manfredonia oggi sceglie il suo sindaco: seggi aperti fino alle 23 per il ballottaggio

A Manfredonia seggi aperti dalle 7 di oggi, domenica 21 novembre, fino alle 23 per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco. Si vota in un solo giorno.

Manfredonia è l’unico dei sette comuni interessati dalle elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose in cui il sindaco non è stato eletto due settimane fa.

Sono 48.694 gli elettori chiamati alle urne. Al primo turno ha votato il 61,12% degli aventi diritto. Sono 59 le sezioni.

L’elettore, per votare, deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo) e un documento di riconoscimento.

Sulla scheda, gli elettori troveranno i nomi dei due candidati alla carica di sindaco più votati il 7 novembre scorso, con i simboli delle liste collegate: Gianni Rotice (Io voto Gianni, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Strada Facendo) e Gaetano Prencipe (Manfredonia Civica, Progressisti Dem, Movimento E.s.t., Molo 21 Cambiamo Rotta e Progetto Popolare).

Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi.