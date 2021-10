Cerignola decide il sindaco, o Bonito o Metta: ieri ha votato il 34% degli elettori, seggi chiudono alle 15

Dopo le 15 di oggi 18 ottobre, Cerignola saprà chi tra Franco Metta e Francesco Bonito sarà il sindaco della città ofantina per i prossimi cinque anni dopo il lungo commissariamento derivante dallo scigliomento del Comune per infiltrazioni mafiose.

Seggi riaperti dalle 7 di stamattina. Alle 23 di ieri era stata registrata una affluenza pari al 34,54% degli aventi diritto, ovvero appena il 10% in più del dato precedente delle ore 19. Il dato ofantino resta il più basso in Puglia, dove sono in corso i ballottaggi di altri quattro comuni (Noicattaro e Ruvo di Puglia nel Barese, e a Ginosa e Massafra, in provincia di Taranto).

La media regionale della prima giornata di voto è del 40%. Ad essere chiamati alle urne, nel complesso, sono 135.573 elettori. Dalle 15 seggi chiusi e spoglio schede.

Al ballottaggio a Cerignola, il magistrato in pensione ed ex parlamentare della Repubblica, Francesco Bonito (sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, da Senso Civico, Con Emiliano), e l'ex sindaco e avvocato penalista Franco Metta.

Aggiornato alle 8.57