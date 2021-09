Choc a San Nicandro Garganico, sfregio ai cinquestelle e ai manifesti del candidato sindaco Vocale. L'on. Faro: "Non molliamo"

La competizione elettorale a San Nicandro Garganico si infiamma e, purtroppo, oltrepassa i limiti. Sconfina e va oltre gli attacchi verbali e a distanza.

Questa mattina gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno trovato la loro sede imbrattata di rosso con simboli simili alle svastiche disegnati sui manifesti elettorali del candidato sindaco Matteo Vocale. “Abbiamo pulito tutto noi, andiamo avanti e non ho nessuna intenzione di mollare! Grazie a chi stamattina ci è stato vicino virtualmente e fisicamente! Più forti e compatti di prima continueremo la nostra campagna elettorale al fianco di Matteo Vocale” la risposta dell'on. Marialuisa Faro.

Sul punto è intervenuto anche l’on. Nunzio Angiola di Azione, il partito di Carlo Calenda: “Gesto ignobile e inaccettabile. Esprimo piena solidarietà agli iscritti, ai militanti e alla segreteria del circolo del Movimento 5 Stelle di San Nicandro Garganico per il vile atto compiuto nella notte da ignoti che hanno imbrattato le vetrine della loro locale sezione. Esprimo piena solidarietà a nome mio personale e di San Nicandro in Azione, coordinata da Peppino Manduzio, perché il confronto politico deve essere sempre franco, leale, a viso aperto. La diversità di opinioni e talvolta la dura contrapposizione che si svolge in campo politico non possono e non devono in nessun caso sfociare in forme di dissenso violento e oltraggioso”.