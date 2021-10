L'alleanza Pd-M5S fa l'en plein in provincia di Foggia: "Vittoria a Cerignola particolarmente bella e importante"

Funziona il centrosinistra allargato. I Dem si esaltano per la sofferta impresa di Francesco Bonito: "I cerignolani hanno scelto una persona competente e perbene"

Sulle scale del Palazzo di Città, in piazza della Repubblica a Cerignola, sventolano le bandiere di Pd, Movimento 5 Stelle e Con Emiliano. L'alleanza giallorossa, riuscita solo negli unici due comuni superiori ai 15mila abitati al voto nel turno ordinario, fa l'en plein in provincia di Foggia: dopo il successo a San Nicandro Garganico al primo turno, arriva la vittoria più sofferta a Cerignola con l'ex magistrato già parlamentare Francesco Bonito.

La rimonta al ballottaggio non era scontata. La sinistra allargata funziona. "I cerignolani hanno voluto questa vittoria", ha detto la segretaria provinciale del Partito Democratico di Foggia, Lia Azzarone. La vittoria di Cerignola, per il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, è "particolarmente bella ed importante", e la città "ha scelto una persona competente e perbene". Il big Dem della provincia di Foggia riconosce il risultato di Tommaso Sgarro: "È stato molto serio e leale in fase di ballottaggio e di questo bisogna dargli merito".