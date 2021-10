Amministrative 2021 nel Foggiano: alle 12 di oggi ha votato l'11,47% degli aventi diritto al voto, seggi aperti in 13 comuni

Nel Foggiano, per ora, la percentuale più bassa in Puglia. Si vota ad Alberona, Ascoli Satriano, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Cerignola, Lesina, Panni, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Sant'Agata di Puglia, Vieste e Zapponeta

Amministrative 2021: alle 12 di oggi. nel Foggiano, ha votato l'11,47% dei 113.166 elettori chiamati alle urne.

Seggi aperti in 13 comuni (Alberona, Ascoli Satriano, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Cerignola, Lesina, Panni, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Sant'Agata di Puglia, Vieste e Zapponeta) fino alle 23 di oggi, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 4 ottobre.

A Foggia si registra la percentuale di affluenza più bassa in Puglia (in media 13,45%). In testa la provincia di Lecce con 21 Comuni al voto (14,91%), a seguire Brindisi (13,83%), Bari (13,77%), Taranto (12,96%), Bat (12,17%) e in coda la provincia di Foggia.