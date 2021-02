Elezioni in estate? Lopalco: "Non ci sarebbero motivi per rinviarle". I comuni al voto in Capitanata

"In estate non ci sarebbero motivi per rinviare le elezioni. Sinceramente non vedo ostacoli a una consultazione elettorale condotta nella stagione estiva, quando la circolazione del virus è minore".

A dirlo all'Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, in merito all'ipotesi di un rinvio delle prossime elezioni amministrative causa Covid, attualmente previste tra il 15 aprile e il 15 giugno.

"Certamente la campagna elettorale potrebbe essere un motivo di assembramenti, ma se pensiamo che le elezioni ce le hanno fatte fare in autunno."

Al momento in provincia di Foggia sono sicuri di andare alle urne San Marco in Lamis, Vieste, Ascoli Satriano, Candela, Lesina, Zapponeta, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Sant'Agata di Puglia e Alberona.

Dovrebbe tornare al voto anche San Nicandro Garganico, dopo la tragedia che ha colpito l'intera comunità per la morte del sindaco Costantino Ciavarella. Attendono di saperlo con certezza anche Manfredonia e Cerignola.