Comunali 2021, si vota in un autunno: in una domenica e un lunedì dal 15 settembre al 15 ottobre

In provincia di Foggia si torna alle urne a San Nicandro Garganico. Toccherà anche a San Marco in Lamis e Vieste. E ancora ad Ascoli Satriano, Lesina, Zapponeta, Candela, Sant'Agata di Puglia, Alberona, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Panni. Attendono l'ufficialità Manfredonia e Cerignola

E' stato approvato poco fa il decreto Elezioni che rinvia le Amministrative 2021 al prossimo autunno, quando si tornerà al voto in 1293 comuni d'Italia e circa 20 milioni di italiani saranno chiamati a rinnovare i sindaci e i i Consigli comunali

La designazione dei rappresentanti di lista potrà avvenire via mail tramite posta certificata anzichè in presenza entro il mercoledì antecedente la votazione, stop anche alle sanzioni per la mancata relazione di fine mandato e l'apertura dei casellari giudiziari nel fine settimana precedente alla chiusura delle liste e delle candidature.

Si riduce a un terzo il numero minimo delle firme richieste per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle comunali e circoscrizionali. Mentre nessuna sottosrizione sarà richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti.

Nei comuni con meno di 15mila abitanti, nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato a due condizioni: che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50% dei votanti e che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.

Le consultazioni si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre, una domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì successivo dalle 7 alle 15

