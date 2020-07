Dieci comuni foggiani al voto. Il 20 e il 21 settembre anche il referendum per ridurre i parlamentari e le Regionali

Dieci comuni della provincia di Foggia al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre in concomitanza con le elezioni regionali in Puglia e con il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche agli articoli 56 ,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"

Per i rinnovi dei Consigli comunali si voterà ad Accadia, Cagnano Varano, Casalvecchio di Puglia, Lesina, Lucera, Mattinata, Monteleone di Puglia, Ordona, Rocchetta Sant'Antonio e Serracapriola. L'eventuale turno di ballottaggio per la elezione dei sindaci si svolgerà nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Come previsto, essendosi verificato entro il 27 luglio le condizioni previste per il rinnovo, saranno interessati dalle consultazioni amministrative anche i comuni di Lesina, Lucera e Serracapriola.