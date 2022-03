Azione ha la sua nuova segreteria provinciale: "Mix di competenze e capacità politiche di primissimo piano"

Sono venti i componenti della nuova segreteria provinciale di Azione Capitanata. Dopo il primo congresso provinciale celebrato a Foggia il 15 gennaio scorso e quello nazionale del 19 e 20 febbraio a Roma, è stato definito l?organigramma. Il Consiglio direttivo, lo scorso 5 marzo, ha ratificato all?unanimità la proposta del segretario Michele Triventi, soddisfatto che sia stata apprezzata ?la qualità di un esecutivo che vanta un mix di competenze tecniche e capacità politiche di primissimo piano?.

I componenti che affiancheranno il manager nel percorso politico che il partito fondato da Carlo Calenda intraprenderà per ?rilanciare il territorio puntando sulle persone e sulle loro idee? provengono da tutta la Capitanata. Sei sono attualmente amministratori nei comuni della provincia, altri hanno ricoperto cariche in passato. Accentuata la componente di Candela. ?Nel nostro esecutivo ? afferma Triventi ? abbiamo donne e uomini, imprenditori, professionisti, dipendenti, operai, insegnanti, medici che hanno avvertito la necessità di impegnarsi in politica, affinché si possano ancora determinare i cambiamenti che servono al rilancio e in molti casi alla ripartenza del nostro territorio di Capitanata. Sono molto fiducioso ed auspico che il nostro partito, in piena sintonia con l?onorevole Nunzio Angiola, sia presto protagonista in ogni competizione elettorale, seguendo il formidabile esempio di Carlo Calenda a Roma?.

Il nuovo presidente provinciale è Mauro Prencipe, commercialista e consulente del lavoro, consigliere comunale a Torremaggiore fino al 2015, e coordinatore della locale sezione di Azione dal 2021. Due i vice segretari: Giuseppe De Vitto, con delega ad Agricoltura e Industria, vicesindaco di Candela, e Patrizia Salvetti, con delega al Turismo e allo Sport, candidata alle ultime elezioni comunali a Manfredonia.

Completano l?organigramma Ruggiero D?Acunio (segreteria); Fabrizio Costa (responsabile organizzativo); Germana Zappatore (comunicazione); il capogruppo di Azione in Consiglio comunale a San Severo Pierluigi Marino (rapporti istituzionali); il consigliere comunale di Candela Leonardo Favatà (Enti Locali); Valentina Di Corcia (tesseramento); Roberta Tosches (scuola e formazione); Carlo Russo (associazionismo e terzo settore); il consigliere comunale di Sant?Agata di Puglia Andrea Del Vento (sviluppo economico); il vice sindaco di Rocchetta Sant?Antonio Alessio Accetturo (aree interne); la consigliera comunale di Accadia Filomena Barra (ambiente); Simona Padalino (servizi socio-sanitari); Annarita Castriotta (welfare); il segretario cittadino della sezione di Candela Stefano Pennacchio (sviluppo rete); dalla sezione cittadina di San Severo Ilaria Lannes (politiche giovanili); Antonio Virgilio (sanità); Mario Leccisotti (famiglia e disabilità).

?Il nostro è un partito che si propone, come dice il nostro leader Carlo Calenda, di trasformare i programmi e le promesse elettorali in azioni concrete ? afferma il segretario provinciale Michele Triventi - Si tratta di una cosa tutt?altro che scontata, soprattutto da quando la politica italiana è pervasa da pulsioni populiste, da gruppi politici che parlano alla pancia della gente, spesso in gravi difficoltà economiche. Per questo occorre coinvolgere persone serie, perbene, capaci di progettare, pianificare ed organizzare. Per questo personalmente ho coinvolto chi dimostra queste capacità, tutti i giorni e nel proprio settore di competenza?.