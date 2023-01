Rotice non fa sconti a Forza Italia: "Ci vediamo dopo le Provinciali"

La stima per Mauro D'Attis e Dario Damiani resta, ma la sostanza non cambia: nonostante il tentativo dei dirigenti regionali del partito azzurro di fargli cambiare idea, Gianni Rotice non indietreggia di un millimetro.

Il sindaco di Manfredonia, si sa, appoggerà la candidatura alla presidenza della Provincia di Foggia del sindaco di Lesina, di matrice leghista, Primiano Di Mauro, candidato del 'centrodestra identitario' sostenuto anche dal forzista e antagonista di Nicola Gatta, Antonio Potenza: "La nostra lista ha un senso identitario, dopo le Provinciali spero ritorneremo tutti insieme. Io come sindaco chiedo a gran voce al Governo di risolvere il tema di Energas, dobbiamo risolvere questa questione".