Gatta presidente della Provincia di Foggia fino all'ultimo giorno utile: si vota il 29 gennaio

È stata indetta per l’ultima data utile, vale a dire al 90esimo giorno dalla scadenza del mandato di Nicola Gatta, termine sancito dal cosiddetto Milleproroghe del 2016, l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Foggia. Il decreto è stato firmato oggi. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 gennaio, dalle 8 alle 20, nel seggio che sarà allestito nella sala ‘Gabriele Consiglio’ della sede storica dell’ente, a Palazzo Dogana.

Trattandosi di elezioni di secondo grado, sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Foggia in carica alla data delle elezioni. Sono eleggibili a presidente i sindaci il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente della Provincia dura in carica 4 anni.

Le candidature alla carica di presidente, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, dovranno essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Palazzo Dogana dalle 8 alle 20 di domenica 8 gennaio e dalle 8 alle 12 di lunedì 9 gennaio.

Con successivo decreto, il presidente della Provincia uscente ha provveduto alla costituzione dell’Ufficio elettorale provinciale: il responsabile è il segretario generale Giacamo Scalzulli, sono componenti i dipendenti Carmine Pecorella, Michele Tenace, Maria Grazia Pacilli e Antonio De Leo.