'Pistolettate' di Capodanno, il centrodestra prende le distanze dai 'festeggiamenti' del figlio di Iaccarino: "Gesto da stigmatizzare"

“È di queste ore un video che ritrae il figlio del Presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Iacarrino, inneggiare al nuovo anno esplodendo alcune 'pistolettate' dal proprio balcone. Un gesto, a latere di qualsivoglia giustificazione, da cui l’intero centrodestra sente il dovere di prendere le più ferme distanze”.

Così spiegano tutti i rappresentanti dei partiti del centrodestra e le liste civiche, unitamente allo stesso sindaco di Foggia e ai consiglieri di maggioranza. “Lungi dal voler porre sulla gogna mediatica un ragazzino, senza dubbio alcuno, però, quel gesto deve essere stigmatizzato senza se e senza ma. Immagini lontane anni luce dal momento della festa, perché recanti una visione distorta della città di Foggia, una città che mai come in questo momento deve tenersi indenne da immagini come quelle di oggi, o dalla mentalità di chi è sceso per strada, nella notte di capodanno, facendo i propri auguri a talune consorterie mafiose”.