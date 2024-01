Sementino si dimette da vice sindaco di Vico, strappo su un presunto abuso edilizio: "Non negozio i miei valori"

L’ex sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino abbandona l’attuale maggioranza guidata Raffaele Sciscio, che alle Comunali del 2023 ha incarnato la continuità amministrativa nel solco del predecessore, diventato il suo braccio destro. Oggi ha rassegnato le dimissioni da vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici. Resta in Consiglio comunale, ma passa all’opposizione.

Lo strappo sarebbe nato da una lettera datata 11 gennaio, inviata al sindaco, all’assessore all’Edilizia Raffaella Savastano, al responsabile del relativo Settore, al segretario comunale e, per conoscenza, a tutti i consiglieri comunali.

In qualità di consigliere comunale, Sementino, chiedeva se fossero state avviate le procedure di verifica e contestazione di un presunto abuso edilizio, e se fosse stata emessa un’ordinanza di ripristino dei luoghi. Dalle sue verifiche, l’immobile oggetto della richiesta di informazioni risultava privo del permesso a costruire. La costruzione in questione risulterebbe di proprietà dell’assessore Porzia Pinto.

Il suo approfondimento era partito da una lettera anonima che girava da qualche tempo in paese, a firma di tale Robin Hood. La missiva, condita di “una serie di illazioni prive di ogni fondamento”, a quanto riferisce Sementino, accusava l’assessore Pinto di aver realizzato una costruzione priva di ogni autorizzazione in località Particchiano.

All’Ufficio Tecnico, stando a quanto accertato dall’ex sindaco, non risulta alcun permesso a costruire. Dalle verifiche catastali emergerebbe, invece, l’accatastamento di un fabbricato nel 2008 e di altre due unità immobiliari nel 2011.

L’accesso ai dati del Geoportale Nazionale avrebbe poi consentito di accertare che nel 2000 non c’era alcuna costruzione, nel 2006 era presente una sola unità immobiliare e nel 2012 erano presenti altre due unità.

Una volta sollevato il caso, i rapporti con il sindaco si sarebbero incrinati. “Ha limitato la mia libertà e le mie possibilità di svolgere pienamente le mie funzioni di assessore e di vicesindaco - ha scritto sui social Sementino - Proprio stamattina, il sindaco mi ha limitato l’accesso al protocollo informatico. Evidentemente, si preferisce giustificare un abuso edilizio (presunto, ndr) piuttosto che agire per la piena trasparenza e fare i conti con problemi che interessano l’intera comunità”.

Parole pesanti, pronunciate da un ex sindaco. Non si tratta di una vendetta, e questo ci tiene a precisarlo ai microfoni di FoggiaToday. “È un principio ben chiaro: trasparenza e legalità”, valori sui cui non è disposto a negoziare. Non transige. “C’è una cappa, un abuso edilizio (presunto, ndr) non può passare come una semplice infrazione”.

È il secondo big a lasciare la Giunta Sciscio, dopo Daniele Cusmai, estromesso dall’esecutivo a luglio e sostituito da Raffaella Savastano. Ora sarebbero riaperte le trattative, e sarebbe stato ricontattato anche l’ex assessore Cusmai.

Vale la pena ricordare che l’avvocato Sciscio era stato vice sindaco di Sementino e Porzia Pinto suo assessore. Si sfalda il progetto ‘Impegno continuo’. “Per me non esiste più”, è l’amara constatazione di Sementino. Gli chiediamo se ci siano i margini per un ripensamento, se tornerebbe sui suoi passi.

La risposta è no, “assolutamente no”.