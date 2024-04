Dimissioni a raffica in Regione, anche Riccardi ‘toglie il disturbo’: non è più consigliere di Emiliano

Ormai si perde il conto delle dimissioni in Regione Puglia e nell’entourage del presidente Michele Emiliano. Lo scorso 14 aprile, “dopo un’attenta riflessione”, ha rinunciato all’incarico di consigliere del presidente per la Task Force Occupazione e Politiche del Lavoro il manfredoniano Angelo Riccardi, che oggi ha reso nome le motivazioni.

“Tale decisione - spiega - scaturisce da ragioni lavorative che richiederanno il mio costante impegno al di fuori della Regione, nonché dalla consapevolezza della delicata fase politica che sta attraversando l’ente regionale, che impone la necessità di evitare strumentalizzazioni derivanti dalla mia posizione, che mi vede colpito da declaratoria di incandidabilità (143 c. 11 TUEL) in via definitiva, provvedimento impugnato davanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo”.

Angelo Riccardi, sindaco di Manfredonia dal 2010 al 2019, quando il Consiglio comunale è stato sciolto per le sue dimissioni, prima che sopraggiungesse il commissariamento per infiltrazioni mafiose, era entrato nel 2021 nella ristretta cerchia dei consiglieri del presidente della Regione Puglia, nominati con decreto per affiancare l'attività amministrativa di Michele Emiliano.

Da consigliere del presidente per le Tematiche Ambientali, a marzo del 2023 era passato ad occuparsi di occupazione e politiche del lavoro.

Meditava già da tempo di lasciare l’incarico, proprio in virtù della declaratoria di incandidabilità e di quello che considera lo 'stigma' dello scioglimento contro cui sta lottando finanche a Strasburgo. Anche per questo non aveva mai assunto incarichi nel movimento Con di Michele Emiliano, a cui è iscritto.

Non si aspettava tanto clamore intorno all'annuncio delle sue dimissioni. In un clima da ‘caccia alle streghe’, ha preferito ‘togliere il disturbo’, anche alla luce dei suoi impegni lavorativi che lo portano fuori Regione.