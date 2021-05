La Lega cede con Landella: "Impossibile andare avanti"

Il sindaco leghista Franco Landella poco fa ha rassegnato le dimissioni. Non si è fatto attendere il commento del segretario regionale Roberto Marti: "La Lega ha sempre avuto quale stella polare della sua azione politica e amministrativa il bene della collettività. È il motivo per cui ha sempre mostrato nei confronti del sindaco di Foggia, Franco Landella, piena fiducia, offrendo sostegno e condividendo anche l'azione di rilancio ultima attraverso un nuovo, specchiato esecutivo"

"Cionondimeno - prosegue Marti - fermamente garantisti e convintamente fiduciosi nel lavoro della magistratura, non possiamo non prendere atto che gli ultimi accadimenti dovuti a comportamenti di singoli offendono la collettività foggiana e, congiuntamente, i partiti politici chiamati a governarla, avendo da essa ricevuto fiducia. Riteniamo, pertanto, non vi siano le condizioni per procrastinare oltre la consiliatura in corso"

"Con il sindaco Landella abbiamo condiviso queste nostre riflessioni, facendosi egli stesso promotore di un gesto di responsabilità per evitare alla città il prosieguo di tale racconto. La Lega è forza integra, che mira a fare il bene di Foggia e a rappresentarne la parte più sana. È l'obiettivo che ci prefiggiamo, oggi più che mai" conclude il segretario regionale del Carroccio.