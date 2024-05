Un altro dirigente se ne va: l'ingegnere Zuccarino lascia Palazzo di Città

L’ingegnere Concetta Zuccarino, dirigente del Servizio Urbanista e Lavori Pubblici, ha rassegnato oggi le sue dimissioni.

Rinuncia all’incarico ex art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, a tempo determinato e pieno, che le era stato conferito dalla commissione straordinaria a dicembre del 2021, a seguito di selezione ad evidenza pubblica.

Lascia prima della scadenza dei tre anni e torna al Comune di San Severo.

Il ritorno della politica sembra sia stato fatale. Quantomeno, potrebbe averla destabilizzata ed ingenerato un ripensamento circa la sua permanenza. Le asperità dell’ente sarebbero tornate a galla.

Le sarebbero stati addebitati anche presunti ritardi, circostanza che potrebbe aver pesato sulla sua decisione. Aveva intrattenuto un ottimo rapporto con la commissione, soprattutto con il prefetto Vincenzo Cardellicchio, che a lei aveva affidato le questioni più spinose.

Suo malgrado, era stata coinvolta anche nelle indagini della Finanza sul contratto Amiu.

Solo a gennaio, in occasione di un incontro sul Piano Casa, sembrava in sintonia anche con il nuovo arrivato, l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso, ma, sempre nell’alveo delle ipotesi, la pressione potrebbe aver alterato l'intesa.

Di certo, si libera un posto da dirigente che può essere occupato da un professionista assunto intuitu personae.

Il Comune di Foggia, già a corto di personale, perde un altro dirigente. A onor del vero, a lanciare il sasso nello stagno è stato il consigliere civico di opposizione Giuseppe Mainiero che, per usare un eufemismo, non ha apprezzato il suo operato e la ringrazia per aver rassegnato le dimissioni, auspicandone altre.

Ma c’è anche chi si rammarica per la perdita di una professionista descritta come specchiata, rigorosa, scrupolosa e inflessibile.