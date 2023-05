Puglia Popolare perde pezzi, addio del direttivo cittadino: "Movimento consegnato all'Udc'

A Foggia il direttivo cittadino di Puglia Popolare si è dimesso in blocco. I componenti, con voto unanime, hanno deciso di lasciare il movimento fondato da Massimo Cassano.

“Una scelta sofferta ma inevitabile - spiega in un documento ufficiale l’ormai ex commissario cittadino, Michele Gesualdo - perché sono venuti meno quei fondamentali principi di coesione troppo spesso affidati a logiche lontane dai criteri basilari di condivisione che dovrebbero invece sorreggere un impegno politico”.

La decisione è stata assunta al termine di una riunione dell’organismo. Lo strappo appare insanabile. È maturato dopo silenziose polemiche interne mai sopite. “Non si è voluto dare ascolto alle nostre richieste di porre un freno ad investiture estemporanee, sempre calate dall’alto, e in non pochi casi attraverso investiture sul campo di persone con un vissuto politico discutibile, spesso provenienti da storie antitetiche, lontane dagli ideali di una forza politica che si è sempre dichiarata plurale e interclassista”, sostiene Michele Gesualdo.

“A Massimo Cassano riconosciamo di aver fatto un grande lavoro e per questo lo ringraziamo come cattolici democratici, ma è mancata la sintesi, la volontà di accompagnare un percorso con regole chiare, mentre sono prevalsi sterili personalismi che hanno impedito di guardare lontano e capire il territorio”.

Non sono piaciute le fughe in avanti sulle prossime consultazioni elettorali a Foggia e le dichiarazioni in merito all’adesione ad altre formazioni che “segnano un salto nel passato”, da parte di persone che secondo il direttivo non era legittimate a decidere in nome e per conto degli organismi costituti.

“Il nostro impegno continuerà altrove con tutti gli amici che in questo tempo hanno condiviso la nostra azione silenziosa ma operosa, perché siamo pronti ad offrire il nostro contributo sin dai prossimi appuntamenti elettorali di Foggia, città dove siamo radicati e dove siamo pronti a spendere le nostre pur modeste energie per una vera cittadinanza attiva – fa sapere Gesualdo - Il nostro è dunque un andar via doloroso ma doveroso, a fronte del silenzio che abbiamo registrato in questi mesi in cui inutilmente abbiamo chiesto un cambio di rotta nei comportamenti che non c’è stato, mentre è andata sempre più affermandosi una strategia politica tutt’altro che lineare che oggi consegna il Movimento all’Udc. Siamo entrati senza bussare - conclude Gesualdo - ed usciamo senza salutare, disse il grande Aldo Moro, di cui abbiamo ricordato l’anniversario della morte, consapevoli di aver fatto tutto quanto era nelle nostre volontà e nelle nostre possibilità”.