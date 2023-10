Frizioni nel centrosinistra torremaggiorese: salta l'assessore ai Lavori Pubblici in quota Azione

Aria di crisi al Comune di Torremaggiore, o forse di manovre pre-elettorali. Salta l’assessore ai Lavori Pubblici. Luigi Schiavone avrebbe protocollato le dimissioni giorni fa, circostanza passata stranamente sotto silenzio.

Ma le delibere pubblicate all'albo pretorio nelle ultime ore certificano che ora la Giunta è composta da quattro membri. Nella riunione di lunedì 30 ottobre, Schiavone non risulta più nel novero degli assessori. Anche il Documento Unico di Programmazione è stato approvato senza di lui.

Solo il 19 ottobre scorso, invece, compariva nell’elenco ed era presente alla seduta. Peraltro, pochi giorni dopo, sui social, esultava per i vialetti del cimitero asfaltati.

Ma ora è ufficiale: l’assessore in quota ad Azione non fa più parte della squadra di Emilio Di Pumpo. Torremaggiore tornerà al voto in Primavera e la campagna elettorale è alle porte. Si mormora di frizioni interne al centrosinistra e che i calendiani siano stati estromessi.

Torremaggiore in Azione finora non si è espressa. Di certo, nel prossimo Consiglio comunale il sindaco non potrà esimersi dalle comunicazioni di rito.