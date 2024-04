Aria di rimpasto a Cerignola: Bruno lascia la Giunta Bonito e si sfila dalle manovre delle forze politiche

Rossella Bruno ha protocollato oggi le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di assessore alla Cultura, allo Sport e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerignola.

Nominata a novembre del 2021, lascia l’esecutivo di Francesco Bonito e, in una lettera aperta, sintetizza le ragioni che hanno determinato la sua scelta.

“Lascio questa arricchente esperienza con la consapevolezza dei risultati raggiunti, la speranza per alcuni percorsi e progetti già intrapresi e di pronta realizzazione e qualche rammarico per i tentativi non riusciti – scrive l’ormai ex assessora -. Allo stesso tempo, una tale decisione non può che essere accompagnata da una convinzione: la politica è servizio della propria comunità e, nel caso di una nomina di natura tecnica come la mia, è inconciliabile con altre logiche che, seppur legittime, oggettivamente intralciano il lavoro di un tecnico”.

Evidentemente, Rossella Bruno non aveva intenzione di lasciarsi fagocitare dalle dinamiche interne alla maggioranza, che sarebbe di nuovo alle prese con richieste di rimpasto. “Cerignola, anche soltanto nella promozione del territorio, della cultura, dello sport richiede tempi, impegno e abnegazione che non possono essere frustrati da altre logiche: richieste, riunioni, tavoli, redazione di documenti, vicinanza a un partito piuttosto che a un gruppo, risiko delle deleghe. Tutto questo fa perdere velocità, smalto e visione all’azione politica”.

Torna all’impegno sociale, civico e professionale che sente ancora “vivo e autentico” e ringrazia proprio l’associazionismo, il mondo della scuola e del volontariato per “la splendida esperienza vissuta assieme”.

Il sindaco Bonito si è detto rammaricato, dal punto di vista personale e istituzionale. Le dimissioni dell’assessora “sono il frutto di una serena e condivisa riflessione sulle difficoltà dell'agire amministrativo e della gravosità dell'assorbente impegno che la funzione assessorile impone”, dice dal canto suo.

La ringrazia per il lavoro svolto fin qui e sembra orientato ad accogliere le istanze delle forze politiche. L’assessora, insomma, avrebbe solo anticipato i tempi.

“Mi è noto quanto sia difficile contemperare le pressanti esigenze e scadenze della gestione con le legittime istanze di partecipazione e indirizzo espresse dai consiglieri comunali e dai partner politici. A noi spetta il compito di adempiere alle prime assegnando il giusto valore alle altre – conclude Bonito -, consapevoli che un'amministrazione inefficiente ed inefficace non giova ai cittadini e a chi li rappresenta in Consiglio comunale”.

La richiesta di azzeramento della Giunta sarebbe pervenuta da M5S, Con e Senso Civico. Pd e lista Bonito avrebbero assecondato gli alleati. Oltre all’assessorato rimasto vacante, potrebbero cambiare almeno altre tre caselle.