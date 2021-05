Bove molla definitivamente Landella, è dal notaio per dimettersi: "Non sono sereno con questa maggioranza"

Antonio Bove e Francesco Morese, al momento, sono gli unici due consiglieri di maggioranza ad essersi presentati davanti al notaio con i gruppi consiliari d'opposizione per dimettersi.

Servono 17 firme per mettere definitivamente la parola fine sull'amministrazione Landella senza che intercorrano i venti giorni di tempo entro i quali il primo cittadino potrebbe ritirarle.

"Ho esternato al sindaco e ai presenti la mia volontà di non proseguire perchè non ho più lo stato d'animo adatto ad andare avanti, quello che è successo la dice lunga, non me la sento di proseguire con questa maggioranza. Non ho condiviso la scelta di Landella di passare nella Lega, come mi sono dimesso da assessore quel 23 agosto, oggi mi dimetto da consigliere"