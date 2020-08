Comune di Foggia: l'assessore al Bilancio Antonio Bove verso le dimissioni

Le voci delle dimissioni di Antonio Bove dall'incarico di assessore al Bilancio (o delle sue intenzioni di lasciarlo), si fanno sempre più insistenti.

La notizia è arrivata anche al sindaco Franco Landella, non si sa se dal diretto interessato o per interposta persona. Non sarebbero state però ancora protocollate, non se ne conoscerebbero al momento i motivi e il telefono di Bove squilla a vuoto.

La notizia arriva a poche ore dalla adesione - tanto tra gli applausi dei presenti nell'aula consiliare quanto tra le polemiche veementi delle opposizioni e di parte della città - del primo cittadino alla Lega di Matteo Salvini e dei tre consiglieri comunali ed ex azzurri Pasquale Rignanese, Dario Iacovangelo e Consalvo Di Pasqua.