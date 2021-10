Gino Lisa, tiratina d'orecchie del PD ad Emiliano. Azzarone: "Dichiarazioni incoerenti rispetto agli sforzi fatti da te e dalla Regione"

Un confronto vigoroso tra Lia Azzarone e Michele Emiliano all'indomani delle dichiarazioni del governatore della Regione Puglia sullo sviluppo dell'aeroporto Gino Lisa. Affermazioni che il PD di Capitanata giudica “incoerenti rispetto agli sforzi che lo stesso Emiliano e tutto il governo regionale hanno profuso per sbloccare e concretizzare un investimento di 14 milioni di euro per il prolungamento della pista di volo, a cui la Regione Puglia ha aggiunto dal bilancio proprio 7 milioni di euro per rafforzare l’attrattività dello dello scalo”.

Il segretario regionale e i dem non intendono mollare proprio ora che la pista è pronta e lo scalo del capoluogo dauno è uguale agli altri pugliesi: "Abbiamo il dovere di assicurare lo sviluppo del Gino Lisa e dobbiamo perseguire questo obiettivo con la stessa forza ed efficacia che abbiamo dimostrato passando da oltre dieci anni di chiacchiere, con un aeroporto diventato un cadavere, ai fatti di uno scalo potenziato con una pista più lunga circa 2mila metri che consente l’operatività di aerei fino a 150 posti”.

Azzarone ricorda la consegna della pista avvenuta un anno fa: "Eravamo non a un punto di arrivo, ma sulla linea di partenza". E aggiunge: "La Regione Puglia e Aeroporti di Puglia hanno le risorse, materiali e intellettuali, per assicurare la fase di start-up dello scalo foggiano, elaborando programmi compatibili con tutto il sistema delle regole vigenti affinché siano disposti incentivi per volare da Foggia”.

Lia Azzarone conclude: “Chiediamo al presidente della Regione di recuperare la forza e la concentrazione dimostrate dal 2015 al 2020 per potenziare l’aeroporto di Foggia, accelerando l’attivazione delle funzioni di protezione civile nello scalo foggiano, in modo che sia tutto pronto quando sarà completata la selezione del personale per la Centrale Unica Regionale del servizio Numero Unico d'Emergenza 112, di cui ieri è partito il concorso, promuovendo un volo Foggia-Milano operativo a partire dal 2022 e valutando l’opportunità di chiamare espressioni del territorio di Capitanata a assumere responsabilità dirette nella governance della società Aeroporti di Puglia all’interno del consiglio di amministrazione”.