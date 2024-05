Rignanese molla Angiola e passa in maggioranza: “Non condivido più la linea politica”

La consigliera comunale di opposizione Stefania Rignanese abbandona Nunzio Angiola e si dichiara indipendente “non condividendo più la linea politica” del gruppo di appartenenza.

In apertura dei lavori del Consiglio comunale, la presidente Lia Azzarone ha dato lettura della comunicazione pervenuta al suo ufficio.

La consigliera, però, aveva già preso posto nei banchi della maggioranza, in mezzo ai colleghi Pasquale Cataneo di Italia del Meridione e Francesco Mancini (Con). Non una semplice dichiarazione di indipendenza. Rignanese, a poco più di sei mesi dalle elezioni, sceglie il campo largo progressista e rimpolpa le file della maggioranza.

Era stata eletta con 277 preferenze nella lista civica ‘Angiola sindaco’ e aveva recentemente aderito al movimento politico ‘Cambia’, fondato dall’ex candidato sindaco subito dopo le elezioni.

Il padre, Riccardo Rignanese, a gennaio aveva lasciato il progetto FoggiaPiù di Nunzio Angiola, che aveva sostenuto in campagna elettorale. Un addio che era apparso come il preludio della scelta compiuta oggi dalla figlia. Il docente universitario, però, aveva fatto sapere che la consigliera gli aveva assicurato di non aver “alcuna intenzione di abbandonare il progetto”.

Se scegliesse di seguire le orme del padre, Riccardo Rignanese, appena nominato vice segretario provinciale del PSI, potrebbe aderire al gruppo unipersonale del socialista Mino Di Chiara.

Il gruppo del Partito Socialista, passerebbe, così, a due componenti. Stesso numero di Tempi Nuovi-Azione, che lo storico socialista, segretario cittadino del Psi, aveva abbandonato per tornare nei ranghi del partito che aveva guidato a livello cittadino fino alle soglie della campagna elettorale.

E se oggi il partito di Calenda esprime un assessore, Daniela Patano, la nuova geografia potrebbe modificare gli equilibri del campo largo progressista.