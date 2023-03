‘Cantiere’ Comunali, il Pd prova a riaccendere la speranza di futuro per rigenerare Foggia

In vista delle elezioni amministrative, il Partito Democratico di Foggia sceglie di partire dai temi della rigenerazione e dello sviluppo urbano e promuoverà uno spazio di incontro permanente per selezionare le priorità da inserire nel programma di governo 2023-2028, incoraggiando la partecipazione alle scelte che hanno ricadute dirette sulla vita dei cittadini.

Sono già in corso incontri di approfondimento preparatori. In un lungo e partecipato dibattito, il 24 marzo scorso, nel circolo ‘David Sassoli’ di via Matteotti, sono intervenuti residenti dei quartieri del centro, giovani e più esperti professionisti, ex amministratori, esponenti di associazioni che si occupano di beni culturali, artistici e ambientali.

Sono emersi una serie spunti. Stanno a cuore soprattutto gli interventi sul centro storico, nei Quartieri Settecenteschi e sula cosiddetta città consolidata. Si avverte l’esigenza di riaccendere amore, cura, bellezza e speranza di futuro per rigenerare Foggia. Si è parlato anche della necessità di aprire il grande cantiere della manutenzione quotidiana delle strade, dei marciapiedi, delle piazze, di aiuole e giardini, rovesciando un andazzo che ha prodotto illegalità, sfiducia, apatia, voglia di fuga dalla città, partendo da una rivoluzione nel corpo della polizia municipale e da un deciso rafforzamento degli uffici comunali che si occupano di decoro e lavori pubblici.

La discussione “è stata una premessa incoraggiante – ha commentato il segretario del Pd di Foggia, Davide Emanuele - perché parte da una piena e chiara consapevolezza della complessità del punto di degrado che abbiamo raggiunto, strettamente collegato al degrado morale di cui si sono resi protagonisti i politici che hanno portato allo scioglimento per mafia del Consiglio comunale, e indiretto frutto di scelte di sviluppo della città che si sono dimostrate e si stanno dimostrando insostenibili”.