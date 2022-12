Pippo Liscio nuovo amministratore unico di Arca Capitanata

Pippo Liscio è il nuovo amministratore unico di Arca Capitanata. La Giunta regionale lo ha designato oggi. Dopo sei anni alla guida dell’Agenzia regionale per la Casa e l’Abitare, Denny Pascarella lascia e d’ora in poi si occuperà dell’Arca Jonica.

Nell’imminenza della scadenza dell’incarico di durata quinquennale, a gennaio del 2021, era stato emanato un bando pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina. Erano pervenute 42 candidature, ma la Giunta regionale, con successive deliberazioni, aveva ritenuto di non procedere alla designazione e di prorogare l’incarico a Denny Pascarella quale commissario straordinario dell’Arca Capitanata.

Dopo più di un anno, la scelta è ricaduta sul geometra cerignolano Pippo Liscio, proveniente dal mondo della sanità - si è occupato del Servizio manutenzioni prima nell’Asl e poi in Sanitaservice - e dalla galassia dei civici.