Solo Faro segue Di Maio: la deputata di San Nicandro pronta a lasciare il M5S

La parlamentare di San Nicandro Garganico Marialuisa Faro sceglie Luigi Di Maio. La deputata segue il ministro degli Esteri e il suo nome è apparso tra i firmatari del nuovo gruppo alla Camera. Dopo le scintille sull’invio delle armi all’Ucraina, la scissione è servita. L’onorevole Faro, eletta nel 2018, sarebbe pronta a lasciare il Movimento 5 Stelle.

Un fulmine a ciel sereno per i portavoce M5S della provincia di Foggia, gruppo coeso che fino a pochi giorni fa si esprimeva all’unisono. In un'intervista rilasciata a FoggiaToday nelle ultime ore, l'europarlamentare Mario Furore aveva invitato "alla riflessione e a restare uniti in questo momento così complesso, evitando scissioni". L'ipotesi che aveva provato a scongiurare ora sembra definitivamente materializzarsi.

A settembre, Marialuisa Faro aveva portato il titolare della Farnesina in provincia di Foggia per incontrare i cittadini e i candidati M5S alle elezioni amministrative di San Nicandro e Cerignola. Legatissima al ministro Di Maio e al vice ministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, sarebbe pronta a condividere la stessa linea. Nella lista dei fedelissimi figurerebbero anche altri pugliesi come il sottosegretario alla Giustizia Anna Macina, la senatrice Daniela Donno e il deputato Emanuele Scagliusi. Dal primo pomeriggio circolavano più di una cinquantina di nomi. Marialuisa Faro sarebbe l’unica parlamentare eletta in Capitanata dimaiana.

Secondo quanto trapelato finora, il nuovo soggetto politico di Luigi Di Maio dovrebbe chiamarsi ‘Insieme per il futuro’. Bocche cucite tra i seguaci: prima di esprimersi aspetterebbero le dichiarazioni ufficiali del leader, attese già per questa sera.