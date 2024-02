Deleghe consiliari in arrivo: en plein del M5S

Le deleghe consiliari sarebbero quasi pronte, mancherebbe solo qualche tassello prima del decreto sindacale, per quanto i diretti interessati non si sbilancino più di tanto sulla definizione delle rispettive attribuzioni.

Manca ancora l’ufficialità, ma quasi certamente sarà il Movimento 5 Stelle a fare man bassa di incarichi: a Francesco Strippoli, con tutta probabilità, sarà attribuita la delega al Parco regionale Bosco Incoronata; Giovanni Quarato, già presidente della commissione Ambiente e Territorio, sarebbe destinato a prendere in mano una bomba ad orologeria, la delicatissima materia delle Politiche Abitative, o meglio dell’emergenza; a Nicola Formica toccherebbe la Sosta tariffata; Francesco Salemme potrebbe dedicarsi alle sue Periferie e a Mario Dal Maso potrebbero essere affidate le Borgate.

Questa configurazione sarebbe stata ipotizzata sin dalla composizione della Giunta, quando il M5S fece un passo indietro sulla terza casella. La sindaca, all’epoca, avrebbe riservato al Movimento un’attenzione particolare per l’immediato futuro, e già a dicembre sarebbero state opzionate le deleghe. Da qui l'en plein del gruppo pentastellato.

Maria Aida Episcopo avrebbe messo sul tavolo del campo largo progressista gli incarichi, senza preclusioni, lasciando libertà di scelta ai consiglieri, soprattutto in base alle affinità rispetto alle materie. Avrebbe lasciato, insomma, il cerino in mano alle forze politiche, che avrebbero così poco da recriminare.

Nel Partito Democratico, quasi certa la delega alle Pari Opportunità a Mario Cagiano, ma altre materie potrebbero essere assegnate a Francesco De Vito, e la partita sarebbe ancora aperta.

Tra i calendiani è Antonello Di Paola, in lizza anche per le Provinciali, il consigliere delegato all’Adeguamento ed Ottimizzazione delle strutture Socio Sanitarie e Sportive; Air Quality; Igiene e Prevenzione da Inquinamento Indoor, delega che rientra direttamente sotto l’osservazione della sindaca in quanto Autorità Sanitaria Locale.

In virtù dell’intesa programmatica con Azione, un’offerta last minute potrebbe arrivare anche al consigliere comunale civico Antonio De Sabato che, però, sembra intenzionato ad avere le mani libere e a preservare l’indipendenza e l’autonomia del suo Progetto Concittadino.

Il socialista Mino Di Chiara, pronto a portare il garofano in Consiglio e ad abbandonare Tempi Nuovi, avrebbe optato per la Caccia e la Raccolta funghi, che attengono strettamente al suo profilo.

Sembravano rimasti a mani vuote gli emilianisti di Con ma, a quanto riferiscono i diretti interessati, sarebbe ancora in corso una discussione, e sarebbe solo una questione di giorni. In prima battuta, sarebbe stata destinata a loro la delega all’Emergenza abitativa, che poi si sono accaparrati i Cinquestelle. “Stiamo pensando a lavorare più che alle deleghe”, riferisce Pasquale Ciruolo.

Sono state interpellate anche le cosiddette forze minori, che esprimono solo un consigliere. I Popolari per Foggia, rappresentati in Consiglio da Benedetto Buenza, stanno ancora riflettendo e ne stanno ragionando.

Pasquale Cataneo (Italia del Meridione) rifiuta l’offerta e va avanti: “Se Italia del Meridione, con un rappresentante che ha preso 700 voti circa, non è stata ritenuta dalla sindaca in grado di far parte della Giunta, pur avendo competenze tecniche e politiche, evidentemente non può esserlo neanche per reggere le deleghe. Ovviamente – fa sapere il consigliere comunale - noi non facciamo mancare il nostro contributo. Tant'è che abbiamo integrato, e di molto, le linee programmatiche”.

Eppure, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, lo ha scelto nel suo Collegio degli Esperti, composto da personalità d'esperienza su temi di rilevanza strategica e profili professionali che garantiscono un supporto specifico nelle scelte di indirizzo.

Partiti e movimenti del campo largo progressista, comprese le cosiddette forze minori, sono stati regolarmente consultati anche per la nomina dei presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate.

Il prossimo sarà un Consiglio comunale fiume e approderà in aula anche la presunta incompatibilità del consigliere Dem Italo Pontone, che ha già preparato la sua arringa difensiva.

La data, salvo ripensamenti, dovrebbe essere quella del 27 febbraio. Giusto il tempo di ambientarsi anche per l’ultimo arrivato a Palazzo di Città, che entra in servizio il 21 febbraio: da domani, si spalancano le porte del Comune di Foggia per il nuovo segretario generale, l’avvocato Alfredo Mignozzi, che prenderà ufficialmente il posto di Maria Giuseppina D'Ambrosio.