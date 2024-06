"I parchi giochi comunali sono in stato di abbandono"

I consiglieri comunali dei Fratelli d'Italia Claudio Amorese in qualità di capogruppo, Concetta Soragnese e Maurizio Accettulli, hanno espresso forte disappunto per lo stato di degrado in cui versano la maggior parte dei parchi giochi comunali, in particolar modo quelli negli spazi pubblici o aree verdi. "In vista dell’estate serve un intervento rapido per renderli fruibili per bambini e famiglie. A tal proposito abbiamo presentato un’interpellanza alla sindaca e all’amministrazione per conoscere quali azioni intendono attivare per una soluzione repentina".

Secondo Amorese, tra quelli gestiti e presidiati, andrebbero riparati o sostituiti alcuni giochi della villa comunale e del parco di viale Kennedy, tra cui le miniature dei monumenti di Foggia "per l'elevato grado di pericolosità", precisano.

Tra quelli all'aperto, Parco San felice, via La Torre zona 167, via Iarussi e via Caroprese, Parco Lucio Miranda - evidenziano i FdI - essendo stati vandalizzati non sarebbero funzionanti: "In alcuni casi anche le panchine e i cestini porta rifiuti sono stati distrutti o addirittura assenti rendendo poco serviti i rispettivi parchi con totale assenza di decoro. In un caso specifico, quello di Parco San Felice, è stato installato scriteriatamente un parco giochi in un’area verde di viale Candelaro di fronte al parco stesso, in una zona nascosta in adiacenza all’area dog, in assenza di luce e di parcheggio, e quei giochi sono costantemente inutilizzati; a tal proposito si potrebbe prevedere di spostarli nell’area originaria all’interno di Parco San Felice senza ulteriori spese per l’ente comunale se non il trasporto ed il montaggio"

Inoltre, scrivono in una nota stampa accompagnata da una interpellanza, per quanto riguarda il parco giochi di via La Torre zona 167, interessato da una petizione dei residenti sostenuta dai meloniani in Consiglio comunale, rispetto all'impegno che l'Amministrazione avrebbe preso impegni, quello cioè di sostituire i giochi entro il mese di aprile, si registrerebbe un ritardo di ormai due mesi.

Claudio Amorese prosegue: "Anche nelle borgate di Incoronata, Segezia e Cervaro i giochi per i bambini sono totalmente assenti o poco manutenuti. Si dovrebbe prevedere l’opportuna manutenzione o una installazione laddove assente perché quei bambini meritano la stessa considerazione degli altri e non devono sentirsi esclusi dai servizi comunali".

I Fratelli d'Italia aggiungono e concludono: "E’ necessario intervenire ed in tempi rapidi per risolvere questo problema attingendo ai fondi comunali che ci sono, anche grazie ai fondi rivenienti dalle cosiddette compensazioni ambientali dovute a favore del Comune per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile non destinati all’autoconsumo, o utilizzando le migliorie proposte dall’appalto di manutenzione del verde pubblico tra le quali vi sono 25 giochi in favore del Comune di Foggia. Per cui chiediamo un intervento immediato all’Amministrazione Comunale ed in particolare alla sindaca che nel suo programma elettorale ha garantito una città più sostenibile e inclusiva"