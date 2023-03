Angelo Riccardi consigliere di Emiliano per la Task Force Occupazione e Politiche del Lavoro

Nuovo incarico per il manfredoniano Angelo Riccardi, da gennaio del 2021 consigliere del presidente della Regione Puglia per le Tematiche Ambientali. Ora è consigliere del presidente per la Task Force Occupazione e Politiche del Lavoro. Il governatore Michele Emiliano ha firmato il decreto ieri, giovedì 9 marzo.

“Il crescente ampliamento delle crisi occupazionali e aziendali del sistema produttivo pugliese comporta la necessità di avvalersi della collaborazione di una figura professionale che assista il presidente nel coordinamento di specifici tavoli vertenziali con le parti sociali e aziendali, al fine di addivenire ad una risoluzione delle crisi in corso, in accordo con il Comitato Sepac (Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi, ndr) e gli uffici regionali di competenza”, si legge nell’atto. “La consulenza di cui si evidenzia la necessità assumerà la connotazione di vera e propria assistenza ‘tecnica’ al Gabinetto del presidente della Giunta regionale”.

Considerato il limite fissato per la nomina, su base fiduciaria, di consiglieri politici o esperti a supporto del Capo di Gabinetto, è stato revocato il precedente incarico in materia di ambiente. Le condizioni sono le stesse, e il compenso per la consulenza era già fissato in 30mila euro.

I consiglieri del presidente della Regione Puglia affiancano l’attività amministrativa di Michele Emiliano. Tra di loro c’è anche il foggiano Rosario Cusmai, consigliere del presidente per le Autonomie Locali.