Nuovi ruoli nei Fratelli d’Italia: Daria Cascarano è la responsabile del Dipartimento Legalità e Sicurezza

Dopo il congresso provinciale di gennaio, prosegue la riorganizzazione del partito con l’assegnazione dei nuovi ruoli nei Dipartimenti di Fratelli d’Italia.

Daria Cascarano è stata nominata responsabile del Dipartimento provinciale Legalità e Sicurezza. Ringrazia il suo partito e il presidente provinciale Giannicola De Leonardis per la fiducia.

Si tratta di un dipartimento che la nuova responsabile definisce “molto importante e delicato, soprattutto per il nostro territorio, che tanto è segnato da problemi di piccola delinquenza, così come da quella organizzata. E, purtroppo, il recente caso Bari – afferma Daria Cascarano - ha scoperchiato un sistema illegale, da troppo tempo nascosto, anche nel nostro capoluogo di regione. Da alcuni anni stiamo vivendo a livello locale, nazionale ed internazionale momenti di forti e drammatiche tensioni. Il tema della Legalità e Sicurezza è centrale all'interno di una democrazia, perché è da quella base che si può costruire un tessuto sociale ed economico sano e prospero. In una democrazia, la legalità è essenziale per garantire la giustizia, l'equità e il rispetto delle regole di convivenza. La sicurezza, d'altro canto, è cruciale per il benessere e la stabilità, proteggere i cittadini da minacce interne ed esterne, garantire l'ordine pubblico e contrastare la criminalità sono elementi chiave per preservare la coesione sociale e la fiducia nei confronti delle istituzioni. In sintesi, legalità e sicurezza sono cardini imprescindibili per il corretto funzionamento di una comunità".

Avverte la responsabilità di questo incarico, anche perché da tempo è impegnata come portavoce dell’Osservatorio nazionale Anni di Piombo per la verità storica che, tra l’altro, sta promuovendo insieme alla Regione Lazio e al ministero della cultura il Museo per le Vittime del terrorismo e del dovere.

"Le forze dell'ordine svolgono un ruolo chiave ed è importante che il loro lavoro venga riconosciuto e il loro rapporto con la cittadinanza sia di complicità e sostegno. Il mio impegno sarà massimo – promette la meloniana - cercando di essere un riferimento operoso sul territorio ed un ponte con la regione e il governo centrale”.