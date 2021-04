"Non siamo in un momento facile". La dott.ssa Scarpiello in campo nel segno della fiscalità come "equilibrio tra numeri e animo"

Daniela Scarpiello, dottore commercialista, è il nuovo assessore al Bilancio del Comune di Foggia. Nomina inaspettata, dice, quanto gradita dal punto di vista umano e professione. "Sono contenta per me e per la mia categoria professionale - evidenzia - perché è sempre un orgoglio il riconoscimento dell'attività nel nostro ambito".

In passato, è stata revisore dei conti del Comune di Foggia e anche presidente del Collegio dei revisori.

"Il bilancio in questo momento è un punto molto delicato perché, chiaramente, non siamo in un momento facile. La fiscalità è un equilibrio tra numeri e animo, perché le mie deleghe magari sono viste in maniera un po' fredda, ma in realtà non dobbiamo dimenticarci che poi ricadono sulla nostra cittadinanza".