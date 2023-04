Caos nel Terzo Polo, salta l'assemblea provinciale di Italia Viva con Teresa Bellanova

Salta l’assemblea provinciale di Italia Viva programmata per oggi a Foggia, con la partecipazione di Teresa Bellanova. Sono ore concitate nel Terzo Polo e il progetto del partito unico rischia di non vedere la luce. A Roma si susseguono le riunioni tra il partito di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, ma per il momento non trovano la quadra.

In giornata è previsto un nuovo incontro, così, i coordinatori provinciali di Italia Viva, Rosa Cicolella e Aldo Ragni, si sono visti costretti ad annullare l’assemblea lanciata lunedì, quando avevano invitato gli iscritti nella sala conferenze di Confesercenti il 13 aprile alle 17, proprio per confrontarsi sulla costruzione del nuovo partito. Stamattina hanno inviato una comunicazione urgente per disdire l'appuntamento.

Teresa Bellanova, già presidente nazionale di Italia Viva e componente del coordinamento nazionale del Terzo Polo, non può lasciare la Capitale. Del resto, considerate le ultime evoluzioni, non si può far altro che attendere l’esito delle interlocuzioni. L’assemblea, fanno sapere Cicolella e Ragni, sarà riconvocata nei prossimi giorni.